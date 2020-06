L’arrivo della Porsche Taycan Cross Turismo è ufficiale, almeno stando alle varie foto spia pubblicate negli scorso mesi. Ma se qualche scatto rubato potrebbe non essere abbastanza, da Zuffenhausen hanno già confermato il lancio della shooting brake elettrica entro la fine del 2020.

Una novità derivata dalla Mission E Cross Turismo e secondo modello a emissioni zero della Casa tedesca, pizzicato questa volta fianco a fianco con la sua controparte con classica carrozzeria da berlina. Un’ottima occasione per individuare somiglianze e differenze tra le due.

Ben spallata

Inutile sottolineare come i super gruppi ottici posteriori siano palesemente finti: la Porsche Taycan Cross Turismo avrà lo stesso stile della Taycan berlina, con l’ormai classica sottile linea luminosa orizzontale che abbraccia tutta la coda. Coda che naturalmente rappresenta la maggiore differenza tra le due elettriche, con la Cross Turismo molto spallata e con lunotto molto piccolo.

Al di là della presenza di una coda da shooting brake la Taycan Cross Turismo sembra perfettamente uguale alla berlina, somiglianze che non si limiteranno alla carrozzeria. In abitacolo infatti la shooting brake elettrica di Porsche sfoggerà lo stesso arredamento composto da 4 monitor, materiali ecologici e una cura maniacale per il dettaglio.

Turbo o no

Naturalmente anche meccanicamente le due versioni di Taycan saranno uguali: dai 530 cavalli della 4S ai 761 della Turbo S, con 4 ruote motrici grazie a 2 motori elettrici (uno per asse). Anche il pacco batterie dovrebbe essere il medesimo: 93,4 kWh per una percorrenza superiore ai 400 km.

In arrivo entro la fine del 2020 la Porsche Taycan Cross Turismo sarà commercializzato nel corso del 2021 con prezzi ancora da comunicare.