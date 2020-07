2 / 8

Cigarette ha creato la Tirranna con l'obiettivo di unire velocità e comfort: si tratta di un "missile" lungo 18 metri, capace di arrivare a 65 nodi (120 km/h) grazie a quattro motori fuoribordo 4.6 V8, per una potenza complessiva di 2.737 CV.

Eppure non è affatto un'imbarcazione da corsa, per quanto possano suggerire questi numeri, dato che all'interno è lussuosa quanto uno yacht. Ed è a questo punto che entra in gioco Mercedes-AMG, enfatizzando la sportività della Tirranna con numerosi dettagli in fibra di carbonio.

Insomma, funziona proprio come per una AMG stradale: si prende il lusso e lo si trasforma in lusso sportivo. Allo stesso modo, le parti in fibra di carbonio - come l'hardtop - servono alla barca sia per il fattore estetico, sia per abbassarne il baricentro e ridurne il peso, migliorandone l'agilità.

Piccola curiosità: per celebrare questa collaborazione con Cigarette, Mercedes-AMG ha creato una Classe G a tema: si chiama Classe G Cigarette Edition e riprende i colori e alcuni dettagli dalla barca. Insomma, le Case auto arrivano alle barche, ma a volte anche viceversa.