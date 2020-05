4 / 12

Per celebrare i 110 anni del marchio, Alfa Romeo ha lanciato le versioni GTA e GTAm di Giulia, entrambe limitate a 500 unità. La sigla sta per Gran Turismo Alleggerito e omaggia modelli come l'Alfa Giulia Sprint del 1965. Sotto il cofano c'è una versione del V6 da 2,9 litri bi-turbo portata a 540 CV.

Il vantaggio in termini di prestazioni viene ottenuto tramite una centralina modificata e uno scarico Akrapovič, mentre la potenza è gestita dalle ruote posteriori attraverso un cambio ZF a otto velocità. Usando carbonio e alluminio il peso è stato ridotto di circa 100 kg e adesso l'auto scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, ovvero tre decimi in meno rispetto alla Giulia Quadrifoglio.