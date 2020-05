Qual è la vostra macchina preferita? Potendo scegliere solo un’auto, quale prendereste? Sono domande a cui è difficile rispondere, per tutti. Quando, poi, si ha la fortuna di provare le novità più recenti per lavoro, come nel nostro caso, prendere una decisione così è praticamente impossibile. Ma possiamo fare un elenco delle auto più emozionanti che abbiamo guidato di recente, per rivivere insieme quelle sensazioni.

Scorrendo tra le ultime video-prove che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube, ecco una selezione dei dieci modelli con cui ci siamo divertiti di più nei mesi passati. E per mettere in fila una dopo l’altra tutte queste auto, abbiamo deciso di prendere come criterio quello della data di pubblicazione. Partendo dalla più recente, e via via andando indietro nel tempo, fino a raccoglierne dieci.

Classificare le emozioni, d’altro canto, è sempre difficile, anche perché questa selezione ci permette di spaziare dalle ultime supercar introdotte sul mercato ad auto più “umili”, ma non meno entusiasmanti. Per non parlare di miti che hanno fatto la storia, non solo dell’automobile.

Non vi resta che scorrere tra le immagini che abbiamo scelto in questo slideshow e… lasciar fare il resto a macchine in grado di trasmettere tanta passione.