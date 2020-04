6 / 10

In pochi forse avranno sentito parlare di Carlex Design, tuner polacco di cui si è parlato recentemente per gli interni di una Mercedes-AMG G63 in legno con uno stile mai visto prima. La sua specialità sono proprio gli interni e i volanti, come testimonia questa Rolls-Royce Phantom molto dark, gotica.

Si chiama Abyss e introduce in abitacolo una varietà di tecniche di gioielleria per la lavorazione di metallo, legno, pelle esclusiva e gemme. Ogni parte è realizzata su misura su richiesta specifica del cliente. I sedili saranno realizzati in pelle esotica e decorati con numerosi motivi gotici e per il volante è stata utilizzata pelle e 1 kg di argento. I pulsanti sono placcati con argento patinato.