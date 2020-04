11 / 12

Tra i modelli cabrio più freschi e conosciuti, non solo in Italia ma nel mondo intero, c'è la Fiat 500C. E, in più, è anche l'auto decappottabile più economica del mercato. No, non è completamente apribile, ma il tetto ripiegabile in tela lascia comunque entrare una bella quantità di aria fresca nell'abitacolo.

Per quanto riguarda i motori, il più economico in gamma è il nuovissimo 1.0 GSE mild hybrid da 70 CV, equipaggiato dalla 500C Hybrid, che nell'allestimento più economico Pop parte da 17.850 euro. Per chi volesse rinunciare ai vantaggi dell'ibrido - leggero - e rimanere sull'ormai collaudato motore 1.2 FIRE 69 CV, il prezzo sale di 900 euro esatti.