Con numeri di produzione ancora più alti troviamo un'altra Volkswagen extra europea, la Jetta che nasce in Messico per il Nord America e nello stabilimento di Chengdu per la Cina.

Parliamo dell'ennesima berlina compatta, imparentata con la Lavida per via del pianale MQB e per lo stile moderno. Nel 2019 ne sono state assemblate 610.327 Jetta, anche col nome Sagitar e in versione a passo lungo per la Cina.