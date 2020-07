Se le voci sono vere, Mercedes presenterà ufficialmente la nuova AMG GT Black Series questo mese. La data non è ancora certa, ma le foto trapelate online e questo video ci fanno pensare che l’attesa non durerà ancora a lungo.

Aerodinamica da brivido

Il protagonista del video è il famoso youtuber inglese Shmee150 che, dopo essere entrato di nascosto nei quartieri generali della Mercedes, ruba l’auto per un “breve test-drive” e scatta foto inedite col suo cellulare. Una risposta ironica della casa tedesca alle foto trapelate sui social pochi giorni fa.

Le immagini e il video mostrano una AMG GT con un’aerodinamica aggressiva e una grande ala, presente anche nella versione di prova della vettura. Le fasce laterali presentano delle nuove minigonne e i parafanghi anteriori sono più ampi rispetto al precedente modello.

Come visto nelle foto spia, nella parte posteriore dominano la scena, assieme all’alettone, i quattro grandi terminali di scarico.

Attendendo le informazioni ufficiali

Quello che le foto non ci dicono sono però le caratteristiche tecniche della nuova creatura di Stoccarda. Le ultime indiscrezioni parlano di un motore V8 biturbo in grado di erogare fino a 720 cavalli e 850 Nm di coppia. Si dice inoltre che abbia completato l’intero percorso del Nurburgring Nordschleife in soli 6 minuti e 58 secondi.

Speriamo dunque che la Mercedes non ci tenga troppo a lungo sulle spine e riveli al più presto tutti i dettagli sulle performance della nuova supercar.

Fonte: cochespias / Instagram