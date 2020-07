Le Range Rover e Range Rover Sport sono pronte a ricevere nuovi aggiornamenti per il 2021, con nuove versioni in edizione speciale nate per celebrare il cinquantesimo anniversario del fortunato modello, assieme all'allestimento speciale Fifty con colori ispirati alla gamma degli anni Settanta.

Aggiornamento che non riguarderanno però solo l'estetica: il SUV inglese infatti amplierà la propria gamma motori diesel da 3 litri con tecnologia mild-hybrid. Prezzi a arrivo in Italia non sono ancora stati resi noti.

L'elettrificazione leggera

I 2 nuovi mild hybrid a 6 cilindri in linea di Land Rover ampliano così la gamma elettrificata della Range Rover e si affiancano ai ora ai mild hybrid benzina e alle versioni plug-in. Motorizzazioni con potenze di 296 CV (D300) o 345 CV(D350).

Fotogallery: Land Rover Range Rover (2021)

18 Foto

Per entrambi ci sarà l'aiuto di un sistema a 48 volt, per aiutare il SUV a consumare meno grazie al sistema di recupero di energia durante la frenata, redistribuita poi in accelerazione per ridurre lo “stress” del motore in fase di ripresa.

Per sentirsi parte della Royal Family

Come detto all'inizio, oltre ai nuovi motori la Range Rover 2021 presenta anche 3 nuove versioni - HSE Silver, HSE Dynamic Black e SVR Carbon Edition - alle quali si aggiunge la speciale nuova Westminster Edition, basata sulla Vogue e disponibile sia con col diesel sia col motore ibrido plug-in.

Vetri oscurati e cerchi in lega diamantati da 21", assieme a un’ampia scelta di finiture per esterno e interno, faranno parte del pacchetto, con impiallacciature Grand Black per cruscotto e pelle scamosciata per il cielo del tetto. In più la versione ibrida plug-in monta di serie un impianto audio Meridian Surround con ben 19 altoparlanti.

Per i clienti più esigenti, la Westminster Edition potrà essere impreziosita ancora di più con gli optional della versione Black Edition, che aggiunge un pacchetto stilistico esterno nero e consente di scegliere tra tre diversi design di cerchi in lega: “base”, 21" a nove razze o 22" nero lucido a razze.