Alla fine degli anni '90, per celebrare il suo 40 ° anniversario e la terza vittoria consecutiva nel Campionato Mondiale Rally, Subaru ha lanciò in Giappone in una serie limitata di soli 400 esemplari di una speciale Impreza, la 22B STi.

Condizioni impeccabili e pochissimi km

Ed ora, una di loro è in vendita in Inghilterra. Importato direttamente dal Paese del Sol Levante e con poco più di 400 km sul contachilometri, questa Impreza è un vero oggetto da collezione, raro sul mercato e, per di più, davvero in ottime condizioni.

La numero 309 della serie, da quando è stato acquistata dal suo attuale proprietario, ha passato probabilmente molto più tempo in garage che per strada e le uniche parti ad essere state sostituite sono la cinghia, le pulegge e la pompa dell'acqua.

La società incaricata della vendita, Appreciating Classics, specifica che prima della consegna al nuovo proprietario, la Subie verrà sottoposta ad una scrupolosa manutenzione completa.

Prezzo da capogiro

Come ogni perla rara, anche questa iconica auto ha un prezzo piuttosto alto. Per accaparrarsi questa leggenda, sarà necessario sborsare ben 295.000 sterline, poco più di 324.000 euro.

D’altro canto, le perfette condizioni di cui vanta questo esemplare giustificano pienamente la folle cifra richiesta. Non ce ne sono due come lei, e se sei un grande (e ricco) fan del modello, non puoi lasciar sfuggire una simile occasione!

L’auto è in vendita nel Regno Unito e, altro piccolo dettaglio, ha la guida sul lato destro. Ma a dire il vero, poco importa, perché il suo motore turbo da 2,2 litri ti farà sicuramente dimenticare questo difettuccio nel momento in cui la accenderai.

Fonte: Appreciating Classics