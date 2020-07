Circa due settimane fa Mercedes ha tolto i veli alla tanto attesa AMG-GT Black Series e ora possiamo scoprire quanto costa. L'auto V8 più potente della divisione AMG si ordina in Europa al prezzo di circa 335.000 euro.

E mentre in Germania è già possibile configurare online la propria AMG, ecco alcuni degli optional più incredibili di quest'auto, tanto per cominciare il colore che vedete in queste foto.

Gli extra "indispensabili" per la pista

Se la verniciatura “base” non basta e si vuole rendere la propria AMG ancora più speciale, con appena 8.460 euro in più si può avere il color arancio magma o, perché no, verde acido. Con il pacchetto Track, la AMG avrà a disposizione una roll-cage in titanio, cinture di sicurezza a quattro punti e un estintore, nel caso in cui qualcosa vada storto. Il tutto con un extra di 7.540 euro.

Fotogallery: Mercedes-AMG GT Black Series in color arancio magma

6 Foto

Anche se l'auto è stata sviluppata per essere il più leggera possibile, con 1.900 euro in più si possono aggiungere sedili in memory, specchietti e piantone dello sterzo più leggeri grazie al pacchetto Memory.

Assistenti di bordo

Ulteriori extra disponibili per la Black Series includono il pacchetto Lane, da 900 euro, utile per avere a bordo il Blind Spot Assist e Lane Keeping Assist, per l’assistenza alla guida. E con altri 1.460 euro si ha il pacchetto Park, che comprende telecamere anteriore e posteriore. Altri 910 euro per il Keyless Go Package e 510 euro per l’antifurto.

La lista è ancora lunga

Se il sound degli scarichi non dovesse essere abbastanza, si può installare un sistema audio Burmester da 4.800 euro, con tanto di touchpad (170 euro). Serbatoio maggiorato e vetri oscurati? No problem, aggiungendo all’assegno rispettivamente altri 90 e 430 euro.

Ricordate l'estintore che abbiamo menzionato in precedenza? Sappiate che può essere acquistato separatamente per 140 euro. Completano la lista degli extra l'assistente adattivo per gli abbaglianti (115 euro), un kit per gli pneumatici (60 euro), i battitacco in fibra di carbonio (1.040 euro), un sistema audio Burmester un poco meno elegante (1.500 euro) e il sistema PRE-SAFE (640 euro), che apporta automaticamente una serie di modifiche alle impostazioni dell'auto in caso di imminente collisione per ridurre i rischi di lesioni.

Calcolando tutti gli extra, la Mercedes-AMG GT Black Series può arrivare a costare quasi 365,000 euro. È interessante notare come per ora non ci siano ancora dettagli sul numero di auto che verranno prodotte. Ma, data l’esclusività dell’auto e il prezzo di listino, vederne una per strada sarà davvero un avvistamento raro.