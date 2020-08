Tutti, ma proprio tutti, tifosi e non, associano il basket a Michael Jordan. Il suo nome ha dominato i campi di pallacanestro degli Anni '90 con i suoi Chicago Bulls, tanto da portare l’NBA a ritirare il suo numero, il 23, dalle maglie di tutte le franchige.

Vincitore di ben sei campionati è recentemente tornato alla ribalta grazie al documentario The Last Dance, nel quale si ripercorre la vita sportiva (e non) dei "his Airness". Una vita fatta di basket e di belle auto, come ad esempio una Mercedes S600 ora all'asta.

Non una S600 qualunque

La coupé della Stella è in vendita su Beverlyhillscarclub.com e rappresenta in tutto e per tutto il lusso offerto dalla casa di Stoccarda negli Anni Novanta. Manco a dirlo sotto il cofano c'è il non plus ultra della potenza disponibile nel 1996: motore V12 di 6 litri e 400 CV.

Non si tratta però di una S600 standard: la S600 appartenuta a Jordan infatti monta un body-kit firmato Lorinser, noto tuner tedesco specializzato proprio in Mercedes. Anche lo scarico sembra non essere quello di serie, ma i dettagli delle modifiche non sono elencati nella pagina del venditore.

Un pezzo di storia della vita di un campione

Naturalmente, ciò che rende speciale e desiderabile questa Mercedes è il fatto di essere stata per qualche anno una delle auto di Jordan. Il sito di vendita specifica proprio questo dettaglio.

Addirittura, sullo schermo del telefono (una chicca per l'epoca) e su quello delle prese d’aria del climatizzatore, compare proprio il nome del campione.

L’auto sembra davvero in ottime condizioni, nonostante abbia sul groppone poco più di 157.000 miglia (circa 250.000 km). Una Mercedes di questo tipo ha un prezzo medio di vendita di circa 3.500 dollari, ma senza ombra di dubbio il prezzo di questo esemplare sarà ben più alto della media, data la caratura del suo ex proprietario.