La Classe C attualmente in vendita, serie W205, è stata lanciata nel 2014 con restyling nel 2018. La nuova generazione W206 è ormai alle porte e modello familiare, chiamato “T” anche se sarà contrassegnato dalla sigla S206, è già stato intravisto in prova anche se non arriverà fino al 2021.

Il bagagliaio della C Station Wagon è attualmente uno dei più piccoli della sua categoria, mentre al contrario la gamma di motori è molto ampia: oltre a un Diesel da 2 litri proposto in quattro livelli di potenza (122, 160, 194 o 245 CV), sono disponibili altrettanti motori turbobenzina: un quattro cilindri da 1,5 litri con 156 o 198 CV, un 2 litri da 272 CV e un sei cilindri con 333 CV. La maggior parte di loro viene fornita con un sistema mild-hybrid EQ Boost.

A parte la gamma sportiva Mercedes-AMG C 43 (V6 da 390 CV) e C 63 S (V8 da 510 CV) oltre a due propulsori ibridi plug-in (C 300 e a benzina, C 300 de Diesel).