La Fiat Tipo subirà il classico restyling di metà carriera entro la fine del 2020. Di recente i nostri fotografi hanno avvistato diversi muletti in fase di test protagonisti delle foto qui sotto, in una configurazione diversa da quella attualmente sul mercato.

Si tratta di una variante più "alta", la Cross, anticipataci già nei mesi scorsi da alcuni scatti rubati diffusi in rete. Sarà più alta da terra e avrà una caratterizzazione estetica da crossover, un po' come quanto già visto sulla potenziale rivale Ford Focus Active.

Come sarà?

Passaruota allargati e speciali protezioni per la carrozzeria non mancheranno, ci sarà una modalità di guida dedicata ai terreni più impervi - come fango e neve - ma non sarà a trazione integrale.

Fotogallery: Fiat Tipo Cross, nuove spy photo

23 Foto

Trattandosi di un restyling poi ci saranno novità anche a livello estetico, sopratutto all'anteriore dove probabilmente troverà spazio il nuovo logo Fiat, e nei contenuti, con una strumentazione parzialmente digitale dietro il volante. Per ora non si hanno altre informazioni, oltre al fatto che sarà disponibile sia in carrozzeria hatchback a 5 porte che station wagon.