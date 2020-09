Tra i marchi che suscitano più curiosità nella futura galassia del gruppo Stellantis c’è sicuramente DS, brand premium nato da pochi anni in PSA; DS 3 Crossback, erede a ruote alte della precedente DS 3, ne è un esempio, ed è oggetto di offerte speciali tra le promozioni di settembre.

Tutta la gamma è in realtà disponibile con sconti, comprese le versioni a motore tradizionale: ad esempio, la DS 3 PureTech 100 Manuale So Chic viene proposta con rate da 179 € al mese, grazie agli incentivi statali. Considerata però la velocità di estinzione dei fondi per questa categoria di vettura, vediamo l’offerta analoga per un’elettrica pura come la DS 3 Crossback E-Tense, per la quale i contributi sono più stabili, acquistabile con il medesimo finanziamento con mini-rate chiamato Premium StyleDrive.

Il listino di partenza è di 39.650 euro, ma con sconti e incentivi scende a 26.650 euro: infatti è compreso il contributo statale di 2.000 euro per le vetture a zero emissioni, più di Ecobonus di 6.000 euro ed Ecobonus con rottamazione di un veicolo intestato da almeno 12 mesi immatricolato prima del 1 gennaio 2010.

Si versa quindi un anticipo di 1.900 euro, alle quali seguono 35 rate mensili da 325,46 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,11%), e una rata finale di 18.045,53 euro, per un totale di 45.000 km. L’offerta comprende anche il servizio DS Extended Care e la copertura protezione pandemie PSAWeCare per un anno.

Vantaggi

Considerando il prezzo di listino di quasi 40.000 euro, viaggiare su un’elettrica moderna e sostanzialmente economica ed ecologica come la DS 3 Crossback può essere interessante, perché con gli sconti il prezzo di partenza scende in maniera sensibile.

In più, con questo tipo di finanziamento, per i primi tre anni si paga meno della metà del costo iniziale non scontato, pensando di passare la rata finale magari su un’elettrica di nuova generazione. Interessanti anche i servizi, compresa la protezione pandemie, offerta nelle vetture del gruppo PSA.

Svantaggi

Ci sono costi in più, dovuti agli optional sulle auto disponibili e a vari oneri finanziari e di immatricolazione; l’incentivo statale è comunque soggetto ad esaurimento, e c’è qualche limitazione come l’offerta non cumulabile su altre in corso e il limite sulla protezione assicurativa, che esclude i clienti sopra i 65 anni e non residenti in Italia. Lo sconto maggiore si ottiene poi con la rottamazione di un veicolo con oltre 10 anni di età.

In sintesi

Modello (esempio) DS 3 Crossback E-Tense So Chic Promozione Premium StyleDrive con incentivi statali Scadenza 30 settembre 2020 Listino 39.650 euro Listino scontato 26.650 euro Servizi aggiuntivi DS Extended Care (facoltativa ma inclusa nell’esempio), PSAWeCare per un anno Anticipo 1.900 euro Rate 35 rate da 325,46 euro Tasso Leasing 5,99% TAEG 7,11% Maxi rata finale (VFG) 18.045,53 euro Limite chilometrico 45.000 km Limitazioni e condizioni Per accedere al massimo contributo statale, rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010 di proprietà da 12 mesi