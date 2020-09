Debutterà al Salone di Pechino 2020 (conosciuto anche come Auto China) la nuova concept elettrica firmata Honda, anticipata sul web da una prima immagine teaser che ne mostra il frontale.

Muso caratterizzato da una suggestiva illuminazione LED che comprende anche parte superiore e inferiore, assieme al logo al centro della mascherina.

Sarà di serie

La Casa giapponese non ha ancora annunciato quello che sarà il nome della concept, ma sappiamo già ora che da lei nascerà un’auto di serie, pronta ad affiancare quindi la Honda E, prima auto 100% di Tokyo. Un’auto che farà quindi parte della grande offensiva a emissioni zero della Casa, che per i suoi piani elettrici si avvarrà anche dell’aiuto di General Motors.

Dalla collaborazione Giappone – Stati Uniti nasceranno 2 nuove auto elettriche, la prima in arrivo entro il 2024. Ma non sarà lei l’elettrica anticipata dalla concept protagonista del teaser che vedete in copertina, che potrebbe invece dare un assaggio della nuova elettrica (anche) per l’Europa e in arrivo nel 2022.

Elettriche ed elettrificate

L’offensiva a batterie di Honda non comprenderà, almeno nell’immediato futuro, unicamente modelli ad emissioni zero, ma anche full hybrid e plug-in, come la CR-V PHEV, anch’essa attesa al debutto al Salone di Pechino 2020.

Tanti tasselli che compongono il sempre più ricco mosaico di auto a batterie della Casa giapponese, pronta a commercializzare unicamente auto elettrificate entro il 2025.