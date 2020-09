Quando si viaggia con la famiglia è un attimo riempire fino all'orlo il bagagliaio, a prescindere dalla durata della vacanza, che sia di due giorni o di due settimane. Per questo, per offrire tanto altro spazio di carico senza invadere l'abitacolo con tutto e di più, Mercedes-AMG ha studiato un nuovo box da tetto dedicato alle auto più sportive della gamma (nelle foto qui sotto l'ultima E63S Station Wagon), dall'aerodinamica ottimizzata e dal design ispirato al mondo delle corse.

La struttura è in plastica e in grado di affrontare qualsiasi condizione atmosferica e si monta sulle barre portatutto e sui supporti forniti dalla Casa con un sistema a fissaggio rapido. Il box ha una capacità di 410 litri e può essere aperto da entrambi i lati. Ha un carico massimo di 70 kg - rispetta il relativo carico massimo del tetto della vettura - ed è omologato fino ad un ad una velocità massima di 130 km/h.

Anche il box ha il diffusore

Il box sul tetto Mercedes-AMG è stato sviluppato in due differenti versioni: una adatta a tutti i modelli Mercedes, un'altra specifica per le coupé. La parte anteriore è uguale, inclinata leggermente verso il basso per favorire l'aerodinamica, con le differenze che si concentrano al posteriore, con il diffusore (si, avete capito bene, il box è dotato di diffusore) di forma diversa e riadattato per sfruttare al meglio il flusso d'aria.

Il coperchio è sagomato e di colore grigio e, al centro, si distingue da una piccola pinna sulla parte posteriore. Il tutto è stato studiato per fendere l'aria nel modo migliore e ridurre, per quanto possibile, i fruscii aerodinamici. Sempre per questo, le maniglie sono integrate direttamente nel coperchio.