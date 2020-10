BMW M4 Cabrio, le foto spia al Nurburgring

La nuova BMW M4 sta arrivando anche in variante Cabrio, e anche questa non rinuncia alla caratteristica calandra XXL: sono arrivate, infatti, nuove foto spia di una versione a cielo aperto della M4 mentre corre sul Nurburgring, con il grande doppio rene in bella vista.

E c'è di più, perché nonostante ci sia qualche camuffatura a coprire la parte frontale e quella posteriore, è facile intuire le forme della nuova M4 Cabrio dopo aver visto sia la M4 Coupé che la Serie 4 Cabrio.

Come la M4, ma con tetto in tela

Anche se le convertibili ad alte prestazioni sono spesso accusate di non essere all'altezza delle varianti coupé, la M4 Cabrio dà comunque un bel presentimento come godibile sportiva a cielo aperto.

Sotto il cofano, dopotutto, ci sarà quasi sicuramente lo stesso motore della versione hardtop, ovvero un 3.0 twin-turbo a sei cilindri in linea con 480 CV e 550 Nm di coppia a disposizione.

La versione Competition, poi, offrirebbe un aumento di 30 CV e 98 Nm di coppia in più, e il supplemento verrebbe distribuito a tutte e quattro le ruote attraverso il sistema xDrive di BMW. Per chi vuole, comunque, il sistema a trazione integrale può disinserire totalmente la coppia motrice dall'avantreno.

I veri puristi della guida, comunque, probabilmente opteranno per la versione standard anziché per la Competition, perché l'aumento di potenza costringe a rinunciare al cambio manuale a 6 rapporti.

Ancora non ci sono conferme per quanto riguarda i prezzi, ma sicuramente la M4 Cabrio costerà qualcosa in più M4 Coupé, il cui listino parte da 96.500 euro e ne servono 101.000 per arrivare alla Competition.