Il listino della Seat Arona si arricchisce di un'inedita versione sportiva con l'arrivo dell'Arona 1.5 TSI 150 CV DSG in allestimento FR che di base costa 25.750 euro.

Assieme a questa versione top con tecnologia ACT di gestione attiva dei cilindri debutta anche la nuova motorizzazione 1.0 EcoTSI 110 CV con cambio manuale e DSG, mentre viene reintrodotta la versione d'accesso 1.0 TSI 95 CV.

8,2 secondi da 0 a 100

La novità più interessante per chi cerca un po' di sportività in più dal SUV compatto spagnolo è sicuramente rappresentata dalla Arona FR 1.5 TSI 150 CV DSG ACT che ha in più il sistema di disattivazione di due cilindri.

Il cambio è il doppia frizione DSG a 7 marce che unito alla coppia motrice di 250 Nm riesce a far accelerare l'Arona FR da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e spingerla fino ai 210 km/h. Il tutto con consumi combinati WLTP compresi fra 6,0 e 6,7 l/100 km ed emissioni di CO2 nel range 137-152 g/km (114-115 g/km NEDC).

Arona 1.0 ecoTSI 110 CV da 20.950 euro

Al posto del precedente 1.0 TSI da 115 CV entra nel listino Arona il nuovo propulsore 1.0 ecoTSI 110 CV abbinato o al cambio manuale 6 marce o al DSG a 7 rapporti, con prezzi che partono rispettivamente da 20.950 e 22.450 euro.

In questo caso consumi ed emissioni di CO2 (WLTP) sono pari a 5,8-6,6 l/100 km e 131-149 g/km (109-112 g/km NEDC). Il ritorno della Seat Arona 1.0 TSI 95 CV è invece segnato da prezzo base di 18.500 euro. Le versioni diesel 1.6 TDI di Seat Arona sono invece disponibili solo da stock e non più configurabili. Confermata invece la versione a metano 1.0 TGI da 90 CV e 19.900 euro.

Ora c'è il Seat Connect

Fra le dotazioni di Seat Arona si segnala poi l'introduzione della tecnologia Seat Connect con possibilità di accesso da remoto per le versioni Reference e Style e infotainment online per Xcellence e FR.

Sulla Style possibile avere anche il Seat Full Link con prese USB C. Anche i pacchetti di optional sono stati semplificati e arricchiti per tutti gli allestimenti di Seat Arona.