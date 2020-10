Potrebbe essere il leasing la soluzione per guidare un’auto nuova nel prossimo futuro, soprattutto in alcune categorie: tra le promozioni di ottobre emerge, ad esempio, la nuovissima formula Why-Buy Evo, applicata a diversi generi di vettura, tra cui la BMW Serie 5 Berlina 520d Business. Grazie a questo leasing operativo, di BMW si acquistano con la rata pacchetti specifici di servizi: in questo caso il canone auto, il bollo, la manutenzione e l’assicurazione RCA.

Nel dettaglio, calcolato sulla provincia di Milano, si parte con un anticipo di 12.752 euro, e si versano 36 canoni da 350 euro, con un limite chilometrico massimo di 45.000 km. Con questa rata si pagano la copertura assicurativa RCA, con massimale 25.000.000 di euro, la tassa di proprietà, l’immatricolazione e la messa su strada, gli adempimenti Archivio Nazionale Autoveicoli e un programma manutenzione BSI per 5 anni o 100.000km, compresi assistenza e soccorso stradale. L’offerta ha scadenza 31 dicembre, anche se fino al 31 ottobre si può avere in omaggio la polizza Best 5 Plus, con garanzia estesa fino a cinque anni e senza limiti chilometrici.

Vantaggi

Ecco uno dei più recenti esempi di leasing per privati, con importi IVA inclusa: rata tutto compreso, in questo caso anche con un omaggio specifico, e pacchetti specifici di servizi a costo fisso. Probabilmente, per una Serie 5, è la formula più interessante di tutte, con anticipo sostituibile con una permuta, e rata molto bassa per il genere di vettura.

Svantaggi

Come ogni leasing, il cliente tipo non desidera tenere la vettura -che nell’esempio non viene neppure contemplato- ma penserà di sostituirla dopo 36 mesi. Ci sono delle spese in più da considerare, tra accessori e qualche onere come le spese di istruttoria, anche se sono azzerate le spese mensili di incasso.

In sintesi

Modello (esempio) BMW Serie 5 Berlina 520d Business Promozione Why-Buy Evo Scadenza 31 dicembre 2020 Servizi aggiuntivi Canone auto, bollo,manutenzione e assicurazione RCA; fino al 31 ottobre in omaggio la polizza Best 5 Plus Anticipo 12.752 euro Canoni 36 da 350 euro Riscatto Non indicato Limite chilometrico 45.000 km Limitazioni e condizioni Anche senza permuta o rottamazione