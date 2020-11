Una vettura di successo, la Volkswagen T-Roc, per alcuni un anello di congiunzione tra la classicissima Golf e la futuribile ID.3: per tutto il mese di novembre, anche su questo SUV compatto Volkswagen propone un’offerta, evoluzione di quel Progetto Valore Volkswagen da tempo applicato alle auto della casa.

Sostanzialmente, si tratta di un finanziamento con anticipo, rate ridotte per tre anni a maxi rata finale, ma anche con uno sconto iniziale importante: la Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI 150 CV parte da 27.050 euro, ma cala con un contributo della casa e delle concessionarie a 23.605 euro.

A questo punto, l’anticipo è pari a 5.500 euro, sostituibile con una permuta, mentre le rate mensili sono 35 da 139 euro (TAN 3,49%, TAEG 4,50%), fino alla rata finale di 14.972,71 euro, con la consueta possibilità di restituzione, riscatto o sostituzione dell’auto.

Vantaggi

Innanzi tutto, c’è lo sconto di 3.445 euro, indipendentemente da rottamazioni o permute; poi la vettura di esempio è dotata di accessori interessanti, dal front assist con pedestrian monitoring al lane assist, fino al cruise control adattativo.

E con altre promozioni in corso, come quella per gli Under 30, che possono usufruire di uno sconto di 600 euro in più, oppure la possibilità di passare ad una versione superiore senza costi aggiuntivi.

Svantaggi

Gli svantaggi relativi alla vettura in offerta riguardano soprattutto gli optional in più, tra i numerosi previsti dalla casa, di cui possono essere dotati gli esemplari proposti.

nel finanziamento, invece, sono da considerare alcuni costi aggiuntivi, in parte illustrati nell’esempio, in parte no, come il costo in caso di esubero chilometrico.

La rata è piuttosto bassa, ma l’anticipo, senza una vettura in permuta, è più alto rispetto ad altre proposte del periodo.

In sintesi