La Volkswagen T-Roc può essere descritta come la versione SUV di quella che per anni è stata l'auto più venduta in Europa, la Volkswagen Golf. E considerando l'apprezzamento di cui le auto rialzate godono in questo periodo storico, si spiega come sia nella top 10 delle auto più vendute in Italia. Dopo averla analizzata nel nostro Perché Comprarla, dunque, proviamo a capire insieme quali possono le versioni e gli optional migliori, in questo Come Configurarla.

La gamma

Il listino della T-Roc si può esplorare partendo dai 3 allestimenti Style, Business e Advanced, che si possono combinare con il motore 3 cilindri 1.0 TFSI a benzina con 110 CV e cambio manuale, il 4 cilindri turbo benzina 1.5 TFSI da 150 CV con cambio manuale a 6 marce o automatico a 7 rapporti, e i diesel 1.6 TDI con 115 CV e cambio manuale a 6 marce o 2.0 TDI da 150 CV, disponibile con cambio manuale e automatico e anche con trazione integrale 4Motion.

La dotazione di serie

La versione scelta per questa configurazione è la 1.5 TSI con cambio DSG, in allestimento Style, che nell'equipaggiamento di serie comprende:

Adaptive Cruise Control e Front Assist

App-Connect con funzione Wireless

Cerchi in lega da 17"

Climatizzatore automatico

Gruppo ottico posteriore a LED

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Rilevatore di corsia

Rilevatore di stanchezza

Gli optional

La Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT 150 CV DSG parte da un prezzo di 29.250 euro. Aggiungendo accessori a richiesta importanti per la sicurezza come i fari full LED o il sensore di angolo cieco laterale, più altri dispositivi che integrano la dotazione tecnologica (come la strumentazione completamente digitale) si arriva a quasi 35.000 euro. Come mostrato più in dettaglio nella tabella qui sotto.

T-Roc Style 1.5 TSI ACT 150 CV DSG 29.250 € LISTA OPTIONAL Colorazione rosso-nero per la carrozzeria

Pack audio Beats

Ruota di scorta dimensioni ridotte

Supporto lombare e ribaltamento schienale passeggero anteriore

Telecamera di retromarcia

Keyless entry e keyless start

Winter Pack

Rivestimento in gomma bagagliaio

Rete fermaoggetti bagagliaio 34.776 €

Le alternative

Per inquadrare un modello diffuso sul mercato come la Volkswagen T-Roc fa comodo tirare in ballo altri due modelli molto apprezzati. Uno è la Fiat 500X, per molti versi sovrapponibile alla Volkswagen come rivale diretta; l'altra è la Jeep Renegade, parente stretta della Fiat con una caratterizzazione più all'avventura, per la tradizione offroad del marchio.