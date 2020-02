L’invasione di SUV e crossover non si ferma e affolla il mercato, con sempre più modelli ad assetto rialzato presenti nei listini di tutti i costruttori, a placare la fame di un pubblico che in Europa si nutre ormai di questo tipo di auto. Misure differenti che nel 2019 hanno rappresentato il 38% delle immatricolazioni, senza però riuscire a intaccare un podio formato da modelli più tradizionali.

La classifica delle auto più vendute in Europa nel 2019 infatti non ha subito scossoni e vede ancora una volta la Volkswagen Golf sul gradino più alto, seguita da altre 2 presenze fisse come Renault Clio e Volkswagen Polo. Anche se non sono mancate sorprese.

Nuove generazioni in arrivo

La Volkswagen Golf ha registrato 410.330 immatricolazioni, un dato in calo dell’8% rispetto allo scorso anno, complice forse l’arrivo della nuova generazione che potrebbe aver convinto i clienti ad aspettarne la commercializzazione. Stesso discorso lo si può fare per la Renault Clio, anch’essa recentemente rinnovata e capace di vendere 319.136 unità, il 5% in meno rispetto al 2018.

Fotogallery: Le 10 auto più vendute in Europa nel 2019

10 Foto

Il podio è chiuso dalle 256.259 immatricolazioni della Volkswagen Polo che, paragonate al periodo gennaio – dicembre 2018, valgono il 14% in meno. Una classifica che, per quanto riguarda le posizioni di testa, ricalca alla perfezione quella del 2018 e che vede al quarto posto la Ford Fiesta a 228.183 unità (-16%), ormai sempre più insidiata dalla Volkswagen Tiguan, quinta a 224.890 unità e +1% rispetto al 2018.

La corsa di Dacia

Quello tedesco è il primo SUV presente in classifica ed è accompagnato dalla sola Renault Captur (ottava) in top 10. Sesta è la Peugeot 208, in calo del 2% con un totale di 224.659 unità mentre al settimo posto si piazza la sorprendente Dacia Sandero con un buon +6% e 224.655 immatricolazioni, a una manciata di modelli venduti dalla piccola francese.

Ottava la già citata Renault Captur con 224.127 unità vendute che le valgono un +5% rispetto allo scorso anno. Chiudono la top 10 delle auto più vendute in Europa la Ford Focus che con 224.065 fa segnare un buon +14% e la Skoda Octavia a 223.416, invariate rispetto allo scorso anno.

A uscire dalla top 10 rispetto alla classifica del 2018 sono Opel Corsa, undicesima a 221.623 immatricolazioni e +2%, Nissan Qashqai, ora in tredicesima posizione a -6% e Toyota Yaris, quindicesima in calo del 2% per un totale di 212.526 unità vendute nel corso del 2019. Un grande balzo in avanti l’ha invece fatto la Dacia Duster, capace di guadagnare 5 posizioni con una crescita del 24% rispetto allo scorso anno. Cresce anche Fiat Panda (+9%) e sorpassa la sorella Fiat 500, in calo del 7%.

Le 25 auto più vendute in Europa nel 2019