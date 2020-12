Opel si rifà il look ma questa volta non stiamo parlando di nessun modello in particolare. La Casa tedesca continua il suo processo di rinnovamento e presenta il nuovo logo, sviluppato in collaborazione con Velocity Mccann.

Questo restyling rientra nel programma di rinnovamento completo dell'immagine di marca o "brand identity" che punta su uno stile essenziale e innovativo. Il colore giallo neon Opel che simboleggia la mobilità elettrica del futuro fa da sfondo al tradizionale simbolo del fulmine ("Opel Blitz") che presenta un anello più sottile e un nuovo font per la scritta, chiamato Opel Next.

Uno stile tutto nuovo

Dopo essere entrata a far parte del grande Gruppo PSA, Opel ha avuto la necessità di darsi uno stile nuovo e personale che sottolineasse il suo ruolo all'interno della nuova realtà (e aggiungiamo ora in vista della creazione del colosso Stellantis che avrà ancora più marchi al suo interno) e il cambiamento rispetto al passato.

Concetti sintetizzati nel 2018 la concept Opel Vision GT Experimental, vera "matrice" del nuovo design della Casa di Russelheim.

Piani che sono stati successivamente confermati dalla presentazione della nuova Opel Mokka, la prima vettura di serie a introdurre gli elementi innovativi della concept come il nuovo frontale Vizor e del nuovo design della plancia Pure Panel.

Nel 2021 toccherà poi alla nuova generazione di Astra e alla rinnovata Crossland mostrare altre declinazioni di questo nuovo stile.

Non solo prodotto

Minimalista e moderno a 360°: così si definisce il nuovo stile Opel secondo Patrick Fourniol, direttore del marketing: "Una nuova era ha bisogno di marchi moderni e i marchi moderni hanno bisogno di un design chiaro. Con i nuovi elementi del marchio, esprimiamo la nostra affermazione di essere distintivi, progressisti, aperti al nuovo e al futuro”.

