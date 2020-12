Tra le offerte del mese di dicembre ci sono anche quelle sulle vetture alimentate a GPL, direttamente vendute dalle Case: Hyundai, ad esempio, ha a listino la i20 1.2 GPL 73 CV, che può essere acquistata in promozione fino al 22 dicembre, con immatricolazione a partire dal 1 gennaio 2021.

Il costo di una i20 GPL ConnectLine 5 porte è di 18.600 euro, ma grazie al finanziamento i-Plus Standard e alla Maxi Rottamazione Hyundai si parte da 14.450 euro; occorre però rottamare una vettura immatricolata entro il 31 dicembre 2010.

A questo punto, il finanziamento prosegue con 4.300 euro di anticipo e 48 rate mensili da 149 euro (TAN 5,07%, TAEG 7,27%), più la maxi rata di 5.022 euro. Negli importi sono comprese alcuni costi, tra i quali l’istruttoria di 395 euro, mentre non sono indicati servizi aggiuntivi nell’esempio specifico, anche se Hyundai continua la promozione del voucher per ottenere uno sconto in più se si possiede già una Hyundai in famiglia.

Vantaggi

Questa i20 ha vantaggi economici dovuti al tipo di alimentazione, ma ha anche un listino piuttosto basso, con 4.150 euro di sconto e alcuni accessori inclusi in questo allestimento: ad esempio, i cerchi in lega da 15”, il sistema multimediale con schermo da 7”, la retrocamera e la connettività con gli smartphone. La rata di 149 euro non è particolarmente alta, così come i valori di anticipo e rata finale.

Svantaggi

C’è qualche condizione per ottenere lo sconto: occorre la rottamazione di un veicolo decennale, bisogna fermare l’acquisto prima della fine del mese (il 21 dicembre) e scegliere tra le vetture in stock, che potrebbero essere dotate di accessori in più. Attenzione perché con la stessa rata si acquista la nuova i20.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai i20 5p 1.2 GPL 73 CV ConnectLine Promozione i-Plus Standard, Maxi-Rottamazione Hyundai Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 18.600 euro Listino scontato 14.450 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 4.300 euro Rate 48 da 149 euro TAN 5,07% TAEG 7,27% Maxi rata finale (VFG) 5.022 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010; offerta su veicoli in stock acquistati entro il 21/12/2020 e immatricolati dal 1/1/2021