Le feste si avvicinano e come di consueto l'attesa per Babbo Natale illumina i sorrisi dei bambini.

Che, secondo quanto riportato scherzosamente dal recente spot Audi, pare abbia abbandonato le renne e la slitta per promuovere a tutti gli effetti la mobilità sostenibile in seno ad Ingolstadt.

La protagonista

Probabilmente perché la nuova Audi e-tron GT ha tutte le caratteristiche ideali per fare il giro del mondo in un istante. Una battuta ovviamente, semplicemente per ricordare il quadro prestazionale della sportiva elettrica dei Quattro anelli.

Vettura che prende forma dal pianale modulare denominato J1, sul quale viene realizzata pure la cugina di Zuffenhausen: la Porsche Tayacan. Infatti, al di là delle potenze garantite dalla e-tron GT, il risultato tecnico è in buona parte un copia incolla rispetto a Porsche.

I cavalli non mancano

Nonostante Babbo Natale solitamente preferisca le renne, possiamo affermare che abbia semplicemente cambiato animali, passando ai cavalli. Certo che quando si tratta di una vettura 100% elettrica sarebbe meglio fare solo riferimento ai kW, per essere in linea con il target “sostenibile” rispetto ai cavalli vapore.

Ciò detto la nuova e-tron GT sarà disponibile pure in edizione RS. La coupé a quattro porte ha in dote due distinti livelli di potenza, derivati dalla presenza di un doppio motore elettrico (uno per asse) e di un pacco batteria da 93,4 kWh (ovvero 83,7 effettivi). Sono 396 celle suddivise in 33 moduli.

Il modello “d'ingresso” si presenta ai nastri di partenza con 440 CV, quello più performante con 598 CV (quello di Babbo Natale per intenderci). Quest'ultimo capace di un picco di 646 grazie alla funzione overboost.

Regali garantiti

Sebbene dal Polo Nord, pardon da Ingolstadt non abbiano ancora rilevato tutti i dettagli della e-tron GT, è cosa nota che abbia un peso intorno ai 2300 kg e che, nell'edizione più potente passi da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi.

Inoltre, disponibile nel portafoglio e-tron GT, la possibilità di abbinare la trasmissione posteriore a due rapporti ad un differenziale a slittamento limitato. Così migliora il drifting sulla neve... altro che renne!