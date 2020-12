Una delle vetture elettriche più diffuse a livello internazionale è sicuramente la Nissan Leaf, le cui offerte nel mese di dicembre sono molto interessanti. Le proposte Nissan riguardano sia la versione E+ Acenta con batteria da 62 kWh, sia la meno performante Acenta da 40 kWh: vediamo la proposta su quest’ultimo modello, sulla quale si possono ottenere sconti fino a 13.500 euro. Il prezzo, esclusi IPT e PFU, è di 35.300 euro, che scende fino a 22.500 euro grazie agli sconti della Casa e all'Ecobonus con rottamazione.

Questo prezzo può scendere ulteriormente fino a 21.800 euro aderendo al finanziamento Intelligent Buy, che prevede anticipo di 1.801 euro e 24 rate mensili da 159,00 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,80%); la rata finale ammonta a 19.768 euro, con un massimo di 20.000 chilometri e 0,10 euro per ogni chilometro in più. In questa offerta sono compresi anche i servizi Finanziamento Protetto e il Pack Service con 2 anni di assicurazione Furto e Incendio.

Vantaggi

Il costo di una berlina elettrica media come la Leaf, costantemente evoluta e perfezionata, è più alto rispetto ad una concorrente termica o ibrida; tuttavia, grazie all'Ecobonus statale ancora ottenibile, il costo scende sensibilmente, e potrebbero sommarsi ulteriori agevolazioni territoriali.

Considerando il rapido aggiornamento della tecnologia, il finanziamento è quasi un noleggio a lungo termine: l’anticipo è bassissimo, le rate sono sotto i 160 euro, e il valore futuro garantito può essere impiegato come anticipo per una vettura nuova. In più, nel finanziamento sono compresi alcuni servizi, come la protezione del credito.

Svantaggi

Il principale svantaggio è proprio il prezzo iniziale: è vero che questa Leaf è dotata di vari accessori anche per la ricarica rapida o la guida con e-pedal, ma 35.300 euro, per quanto adeguati alla concorrenza, sono davvero tanti; bisogna poi aggiungere all’esempio gli oneri finanziari.

Lo sconto più alto si ottiene solo con la rottamazione, e volendo tenersi la vettura, la rata finale è superiore alla metà del listino non scontato: come dire che è meglio non prendere in considerazione l’opzione di riacquisto. Gli incentivi oltre l'Ecobonus sono terminati: potrebbero tornare il prossimo anno.

In sintesi

Modello (esempio) Nissan Leaf Acenta 40 kWh Promozione Intelligent buy Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 35.300 euro Listino scontato 21.800 euro, 22.500 euro senza finanziamento Servizi aggiuntivi Finanziamento protetto, pack service con due anni di furto e incendio Anticipo 1.801 euro Rate 24 da 159 euro TAN 5,49% TAEG 6,80% Maxi rata finale (VFG) 19.768 euro Limite chilometrico 20.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Lo sconto massimo, comprendente l’Ecobonus, si ottiene con la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2010 fino all’esaurimento dei fondi