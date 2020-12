Secondo quanto raccontato da Toyota ai colleghi di Autoblog, ad aprile 2020 le Lexus LFA nuove ancora disponibili per la vendita erano 7. Certo, sarebbe bellissimo potersi mettere in garage uno degli ultimi esemplari dell'incredibile sportiva giapponese, ma il prezzo di 375.000 euro circa non è certo per tutti.

Meglio allora ripiegare su una riproduzione in scala, ma con un tocco di originalità. A offrire la soluzione ci ha pensato lo stesso brand giapponese che, in occasione del decimo anniversario dal debutto della V10, ha presentato un modellino in carta da costruire comodamente a casa.

Origami sportivissimo

E nel paese che ha fatto dell'arte cartacea una sorta di arte (pensate agli origami) la "trasformazione" della Lexus LFA sembra quasi un passaggio più che naturale. Certo, in questo caso non si tratta solo di piegare con precisione fogli, ma di armarsi anche di colla e forbici per assemblare i vari componenti.

Potete scegliere anche quale livrea utilizzare, dalla classica bianca a quella con inserti neri e rossi della Gazoo, oppure arancione o blu. Il risultato lo vedete nelle fotografie qui sopra. Un modellino non esagerato nelle dimensioni, ma con tutti i dettagli di stile della sportiva giapponese.

Prima e unica

Nata nel 1989 Lexus si è sempre focalizzata (a partire dal nome, acronimo per Luxury EXportation United States) su auto premium, dapprima dedicate al solo mercato statunitense per poi ampliare il proprio raggio d'azione anche in altri continenti, Europa inclusa.

Modelli per fare concorrenza alle varie, Cadillac, Audi, BMW e Mercedes, senza particolari velleità sportive, IS-F a parte. Ma nel 2005 tutto cambia con la presentazione della LF-A, concept di un'inedita coupé sportiva. Da lì passarono altri 4 anni dal debutto della versione definitiva, entrata in produzione nel corso del 2010.

La Lexus LFA era lontana anni luce dal resto della produzione del brand premium di Toyota, non solo per lo stile con quel muso lungo e un'aerodinamica ricercatissima, ma soprattutto per la meccanica.

Sotto al cofano trovava infatti spazio un incredibile V10 aspirato di 4,8 litri da 560 CV, unito alla trazione posteriore, cambio sequenziale a 6 rapporti e differenziale Torsen. Il risultato era una sportiva dal peso contenuto (appena 1.480 kg grazie al massiccio uso di fibra di carbonio) capace di giocarsela ad armi pari con le varie Lamborghini, Ferrari e Porsche.

Una instant classic prodotta in appena 500 unità e mai sostituita da una erede diretta, e anche per questo rimasta nel cuore di tantissimi appassionati in tutto il mondo.