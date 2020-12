Nel caso aveste pensato di regalarvi per Natale un trittico di Alfa Romeo d'epoca, sappiate che sono già state vendute.

Battuta a parte non si tratta di tre “semplici” Alfa, ma di alcune delle concept più belle realizzate dalla Carrozzeria Bertone su basa Alfa Romeo 1900.

Tornate alla luce

Il bello del mondo delle aste è che offre la possibilità, anche a coloro che economicamente sono distanti da quell'ambiente, di poter (ri)scoprire vetture che qualcuno aveva dato per perso. I tre prototipi sono frutto dello studio Berlina Aerodinamica Tecnica, e sono identificate come BAT 5, BAT 7 e BAT 9. Ciascuna di questa vetture venne progettata da Franco Scaglione.

In periodi diversi, ognuna fece la sua passerella all'allora Salone dell'Automobile di Torino. Nell'aprile 1953 solo la BAT 5, l'anno successivo la BAT 7 e poi la BAT 9 nel 1955. Naturalmente presero parte anche ai concorsi di eleganza più importanti, come Pebble Beach o il Meadow Brook Concours d'Elegance.

A quanto pare sono sempre state in possesso del medesimo collezionista in questi anni, che ha deciso di metterle all'asta. A farsene carico è stata Sotheby's, che lo scorso 28 ottobre ha venduto in blocco le tre Alfa Romeo per una cifra pari a 14,8milioni di dollari (poco più di 12milioni di euro).

Opere d'arte

A fare scalpore è stato il fatto che l'asta a cui hanno partecipato le tre BAT fosse quella riservata all'arte moderna. Una scelta certamente originale, che certifica quanto queste concept siano in realtà delle vere e proprie sculture.

Dovete pensare che sono state progettate in un periodo in cui gallerie del vento ed elaborazioni al computer non esistevano. Sono il frutto del genio e della fantasia di Franco Scaglione. Talmente belle e particolareggiate dal punto di vista aerodinamico, da vantare un Cx di appena 0,19.

Dettagli che hanno portato la stima del loro valore intorno ai 20milioni di dollari... e invece c'è chi è riuscito a fare “l'affare”.