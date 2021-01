Nell’attesa delle promozioni di tutte le case auto per il 2021, continuiamo con un po’ di ottimismo, questa volta con una delle regine tra le automobili elettriche: la Porsche Taycan, recente proposta di Porsche nel settore delle zero emissioni.

I numeri li conosciamo, anche nella versione d'attacco 4S, a cominciare dal passaggio da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Queste vetture, però, di solito non si comprano, ma si acquistano in leasing: e qui la novità di Porsche, che con la soluzione Flex Leasing permette di effettuare una sorta di test drive a pagamento, restituendo la vettura dopo sei mesi.

Come funziona questa formula? In pratica, si può avviare il finanziamento della vettura, e poi dopo sei mesi si ha la possibilità di restituirla, ricevendo il rimborso dell’anticipo per l’importo corrispondente ai mesi di leasing non goduti.

Gli importi non sono direttamente indicati negli esempi: per avere un’idea dal configuratore, la Taycan 4S parte da circa 110.017 euro, e la rata mensile di leasing ammonta a 1.489,44 euro. Un leasing con la libertà del test drive, secondo Porsche, che vuole anche far passare un messaggio: si può cambiare idea, ma difficilmente accadrà.

Vantaggi

Pensare che un modello da più di 100.000 euro possa essere acquistato in leasing a meno di 1.500 euro mensili dimostra come ormai non ci sia quasi categoria di vettura sulla quale non ci siano offerte di rateazione che possano semplificare la gestione di una vettura, di solito aziendale.

In questo caso con la possibilità della prova con sei mesi, e restituzione di quanto non goduto: un plus in più che potrebbe fare la differenza in caso di dubbio. In ogni caso, per una modernissima ed efficiente vettura elettrica, al vertice della tecnologia del settore.

Svantaggi

Certamente, una proposta per pochi, e quindi con poche controindicazioni, giusto per iniziare l’anno con un po’ di ottimismo.

Forse trovare qualcosa di simile anche per le offerte sulle elettriche in leasing o a noleggio di categorie inferiori potrebbe essere una buona opportunità, vista la continua innovazione tecnologica, e la conseguente necessità di testare le principali proprietà delle vetture, come l’autonomia, il consumo in diverse modalità di guida, o la velocità di ricarica.

In sintesi