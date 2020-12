Se siete alti più di 2 metri e 10 cm e state cercando un'auto sportiva, allora potreste voler dare un'occhiata alla Ferrari F355 Spider del 1998 in vendita sul sito Bring-a-Trailer.

Non si tratta di una versione qualsiasi della scoperta di Maranello: tra i suoi proprietari figura infatti Shaquille O'Neal, stella della NBA famosa - tra le altre cose - per la sua corporatura ben sopra la media. Per la quale sono state necessarie delle modifiche.

Su misura

Alto 2,13 metri, al momento dell'acquisto della Ferrari F355 Spider Shaq chiese di rimuovere il soft top, sostituito da un tonneau, e spostare il serbatoio della benzina sotto al cofano anteriore, così da assicurare maggiore spazio in abitacolo.

A rimanere immutato è il motore: il V8 di 3,5 litri da 380 CV unito al cambio elettroattuato derivato dal mondo della Formula 1. Motore che sulla F355 Spider di O'Neal ha percorso meno di 12.000 km. Praticamente nuova.

Finiture speciali

Come si può vedere dalle foto la spider di Maranello ha la carrozzeria in Argento Nurburgring, mentre l'abitacolo è stato modificato con l'adozione di speciali cinture di sicurezza a 4 punti e sedili sportivi col logo di Superman (uno dei soprannomi dati a O'Neal durante la sua carriera in NBA).

In più è presente un impianto audio audio personalizzato firmato Alpine, con numerose casse sparse in abitacolo, e la connettività bluetooth. Dalle foto tutto sembra conservato alla perfezione, d'altra parte un'auto con all'attivo meno di 12.000 km non è di certo usurata.

Attualmente l'offerta più alta è di 48.500 dollari (circa 39.000 euro) e manca ancora un giorno alla fine dell'asta. Che dite, potrebbe essere un bel regalo di Natale in ritardo?