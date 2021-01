È difficile trovare una creazione più estrema della Koenigsegg Regera. Il sound cupo del suo 5.0 V8 “nasconde” la natura ibrida della sua motorizzazione, capace di sviluppare ben 1.500 cavalli. L’incredibile potenza è scaricata a terra da un sofisticato sistema di trasmissione che la rende una delle hypercar più veloci al mondo.

La Regera di cui vi parliamo è però ad un livello superiore, soprattutto in termini di esclusività: questo esemplare del 2019 sarà presente all’asta di RM Sotheby’s Arizona, è la prima delle 80 costruite e può contare su meno di 300 km percorsi, oltre a 181.000 euro di optional aggiunti.

Accessori al prezzo di un’Audi R8

La Koenigsegg dell’asta fu venduta nuova da una concessionaria di Chicago. A renderla unica, oltre alla colorazione bianca con inserti neri ed oro, è la “pesante” lista di accessori che, come dicevamo poco sopra, arriva oltre i 180.000 euro: certo è ben poca cosa rispetto ai 1,6 milioni di euro del listino, ma per capirci questi optional valgono l'equivalente di un’Audi R8.

Fotogallery: Koenigsegg Regera 2019 RM Sotheby's Arizona

11 Foto

RM Sotheby non specifica tutti gli optional inclusi. Tra questi però troviamo un kit in fibra di carbonio per interni ed esterni e una serie di dettagli in oro a 24 carati. Anche i cerchi sono realizzati in fibra di carbonio per risultare più leggeri. La carrozzeria della Regera è stata inoltre ricoperta da una speciale pellicola protettiva.

Un’occasione più unica che rara

Per gli appassionati e per chi può permettersela, questa Regera è davvero un’occasione da non perdere. La produzione si è infatti fermata a soli 80 esemplari, tutti già venduti. È probabile quindi che questa sarà una delle rarissime occasioni in cui la Regera sarà acquistabile ad un’asta pubblica.

La casa d’aste non ha espresso una stima per l’auto, ma l’impressione è che la cifra sarà molto elevata. Se siete rimasti sorpresi dal valore della lista degli optional, sappiate comunque che non è una novità per Koenigsegg: allo stesso prezzo di una Lamborghini Aventador, potete richiedere la Jesko ricoperta interamente di fibra di carbonio.