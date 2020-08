Il configuratore della Koenigsegg Jesko è online e lo potete raggiungere cliccando su questo link. Non potrete però divertirvi a personalizzare l’hypercar svedese: il sito infatti è dedicato esclusivamente ai 125 fortunati che si potranno portare a casa quella che è e sarà (in versione Absolut) la Koenigsegg più veloce della storia.

Tra i suoi acquirenti c’è anche Manny Khoshbin, imprenditore statunitense che tempo fa ci ha raccontato perché è bello possedere 3 Bugatti (anche se è facile immaginarlo), grazie al quale possiamo dare un’occhiata alle possibilità di personalizzazione della Jesko. Compresa la carrozzeria in fibra di carbonio a vista. Prezzo: 443.000 dollari, ovvero circa 376.000 euro. Quasi quanto una Lamborghini Aventador.

Per chi si accontenta

Un optional da record, ma non è che il resto sia proprio a buon mercato. Se si opta per le tinte verde, blu, rossa o viola (abbinati alla carrozzeria in fibra di carbonio a vista) bisogna sborsare “appena” 346.000 dollari (294.000 euro) mentre per chi vuole spendere proprio poco poco ci sono i colori Red e Sweet Mandarin: 63.300 dollari (53.000 euro).

Ci sono poi le opzioni assolutamente low cost come le vernici perlate o quelle metallizzate: 24.800 dollari (21.000 euro) le prime e 13.900 dollari (11.800 euro) le seconde. Praticamente regalate. Ah, ci sono anche colori disponibili senza sovrapprezzo, ma davvero – acquistando un’auto da 1.600 CV – scegliereste un grigio pastello?

Le scarpe giuste

Se poi vi sentite più corsaioli potete mettere anche una discretissima striscia colorata che corre su muso e tetto dell’auto, oppure dei bei cerchi in fibra di carbonio con pneumatici Michelin Cup 2R. Prezzo: 110.700 dollari (circa 94.000 euro). Ma si sa, il cerchio fa l’auto.

Più si va avanti più la cifra in alto a destra sale, raggiungendo quote mostruose e al termine del suo video mr. Khoshbin è riuscito a far segnare (“appena, non è male. Ragionevole”, dice lui) 3.419.000 dollari (2,9 milioni di euro) di auto. A farsi prendere la mano è un attimo, anche perché se già l’esterno è ampiamente personalizzabile, con l’abitacolo si può “giocare” quasi all’infinito.

Ah, e tutto questo si riferisce alla Koenigsegg Jesko “normale”. La Jesko Absolut, quella che punta a spodestare la Bugatti Chiron dal trono delle auto di serie più veloci del mondo, arriva a toccare 4.081.050 dollari (3,4 milioni di euro).

E a questo punto anche Khoshbin ha sussultato. Forse solo perché non sa se – per citarlo – “prendere il cavallo che vince la corsa, o quello più bello?”. Anche se, pare, alla fine opterà per la Jesko Absolut.

E voi, quale cavallo prendereste?