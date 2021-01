Dopo le foto pubblicate un paio di mesi fa la nuova generazione di Range Rover torna a mostrarsi, ancora una volta pesantemente camuffata, durante alcuni test. E - finalmente - possiamo vederne per la prima volta l'abitacolo.

Anche in questo caso ci sono coperture ed altro a coprire molti elementi, ma si può iniziare a farsi un'idea di come sarà l'arredamento del rinnovato SUV inglese, in arrivo nei primi mesi del 2022.

Digitalizzazione totale

Lasciate stare il disordine generale, il nastro adesivo sistemato sul volante e il monitor sistemato sulle ginocchia del collaudatore. Concentratevi per prima cosa sulla strumentazione, naturalmente 100% digitale, davanti alla quale è presente un volante completamente nuovo ormai quasi del tutto libero da pulsanti fisici.

I vari comandi per gestire le schermate della strumentazione e alcuni degli assistenti alla guida infatti sono affidati da sensori capacitivi, con 2 soli selettori classici, uno per il volume dell'impianto auto e l'altro per gestire il cruise control adattivo. Un'evoluzione di quanto già presente sull'attuale generazione di Range Rover.

Una novità ancora più importante è presente sul tunnel centrale che, come la Evoque, abbandona il rotore a scomparsa per il cambio in favore di una classica leva dalle dimensioni ridotte, per gestire una nuova trasmissione di tipo shift-by-wire. Non ci saranno così più elementi meccanici ma cavi, cosa che permetterà tra le altre cose di liberare spazio e ottenere così generosi vani porta oggetti.

Si vede poco ma si fa comunque notare il monitor centrale, ben più grande e con un aspetto diverso rispetto all'attuale, e non più integrato perfettamente nella plancia.

Uguale ma diversa

Se in abitacolo i cambiamenti saranno quindi ben visibili, esternamente la nuova Range Rover manterrà lo stile dell'attuale generazione, con le differenze principali che riguarderanno il disegno delle luci anteriori e posteriori.

Ma sarà comunque un modello completamente nuovo grazie alla nuova piattaforma in alluminio, in grado di ospitare nuovi powertrain elettrificati o 100% elettrici, passando anche però da classiche motorizzazioni diesel e benzina, compreso il V8 biturbo di 4,4 litri di origine BMW.