Il 2021 dovrebbe essere l'anno in cui della nuova Mercedes SL. Una cabrio nuova di zecca, nel vero senso della parola: nuovo design, nuove tecnologie, nuovi motori. Nell'attesa di capire come sarà composta tutta la lista di novità eccoci ancora una volta davanti a nuove foto spia.

Foto che mostrano un muletto meno camuffato rispetto a quelli visti nelle ultime settimane, così da darci la possibilità di vedere alcuni dettagli in più della carrozzeria.

Stile panamericano

Come ampiamente anticipato la griglia frontale è composta da listelli verticali, in omaggio alla 300 SL Panamericana e in linea con le versioni più sportive delle recenti Mercedes, con al centro il grosso logo della Stella. Nella parte inferiore si nota poi lo splitter.

Al posteriore è scomparso il finto spoiler a coda d'anatra, in favore di linee più pulite ed eleganti, Anche la disposizione dei quattro scarichi è diversa sulla Mercedes SL fotografata, ma naturalmente non siamo in grado di dire quale sarà la configurazione finale. Magari tutto dipenderà da che motore si sceglierà.

Cabrio firmata AMG

Come già successo con la SLS anche la nuova Mercedes SL sarà sviluppata direttamente da AMG, a sottolineare l'indole sportiva della cabrio tedesca. Per lei gli ingegneri di Affalterbach stanno studiando differenti tipologie di motorizzazioni tra cui, pare, una variante ibrida plug-in.

Il suo nome dovrebbe essere SL73e 4MATIC+ e combinerà il V8 biturbo a un elettrico, per 800 CV totali e la bellezza di 1.000 Nm di coppia. Sarà la punta di diamante della gamma e al si sotto ci sarà una più classica SL63, col solo V8 in versione da 612 CV a muoverla.

Come scritto all'inizio il debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2021, probabilmente con la versione da 612 CV, mentre la gamma dovrebbe completarsi con l'inizio del 2022, anno in cui inizierà la commercializzazione.