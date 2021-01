Anche se nei piani futuri di Stellantis le piccole citycar sembrano destinate a sparire, almeno nelle forme attuali, la Peugeot 108 è ancora rigorosamente a listino, e oggetto di tutte le promozioni di gennaio come le altre vetture della gamma. Anzi, Peugeot si è presa cura della piccola 108, che grazie all’economico tre cilindri a benzina da 72 CV, può eccedere all’ecobonus statale con rottamazione di un veicolo decennale, di classe inferiore a Euro 6. E questo consente di partire da uno dei prezzi più bassi nel listino italiano.

Se, infatti, la Peugeot 108 VTi 72 S&S 3 Porte Active costa 12.700, grazie a sconti e incentivi l’importo di partenza è di 6.900 euro. Con il finanziamento i-Move Avantage, è previsto un anticipo di 1.042 euro, quindi 35 rate mensili da 89 euro (TAN 5,49%, TAEG 9,08%) e una rata finale di 4.930 euro, per un totale di 45.000 km. E non è tutto: nell’importo è compreso il Servizio Efficiency, vale a dire un anno di garanzia in più oltre ai due di legge, e tre anni di manutenzione ordinaria, sempre fino a 45.000 km.

Vantaggi

La 108 sarà anche compatta, ma il suo prezzo è decisamente accattivante: anche se c’è un anticipo da versare di circa 1.000 euro, le rate non superano i 90 euro, e c’è persino l’estensione di garanzia e manutenzione fino al termine delle rate. La rata finale, inferiore ai 5.000 euro, potrebbe tranquillamente anche essere riscattata anche a rate, oppure fra tre anni utilizzata come anticipo per un’eventuale nuova vettura della casa, magari elettrica.

Svantaggi

E’ vero che gli importi sono bassi, ma alcune case non prevedono proprio l’anticipo, oppure permettono di ritardare il pagamento della prima rata. Attenzione a qualche onere finanziario in più; inoltre, l’esempio è sulla versione a tre porte, e non sul più versatile modello a 5 porte.

In sintesi

Modello (esempio) Peugeot 108 VTi 72 S&S 3 Porte Active Promozione i-Move Avantage Scadenza 31 gennaio 2021 Listino 12.700 euro Listino scontato 6.900 euro Servizi aggiuntivi Servizio Efficiency: 3 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, fino a 45.000 km Anticipo 1.042 euro Rate 35 da 89 euro TAN 5,49% TAEG 9,08% Maxi rata finale (VFG) 4.930 euro Limite chilometrico 45.000 km Limitazioni e condizioni Ecobonus statale con rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi, secondo la normativa vigente e fino ad esaurimento fondi.