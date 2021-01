Le offerte di gennaio prevedono sconti interessanti sulle vetture elettriche, grazie agli incentivi statali: ad esempio smart, che ha nella sua attuale gamma soltanto veicoli a zero emissioni. Più che un’offerta specifica, come quella sul leasing myDrivePass che propone 5 canoni da 50 euro e 29 canoni da 245 euro per la smart EQ fortwo Passion, andiamo a verificare le possibilità offerte dal configuratore su un finanziamento rateale.

Partendo dal modello base, la smart EQ fortwo Pure, ci sono tantissime possibilità di finanziamento. Partendo da un listino di 25.769,80 euro senza IPT e messa in strada, quest’ultima pari a circa 700 euro.

L’ecobonus su questo modello è pari a 4.000 euro, e porta il prezzo a 21.769,80 euro. A questo punto si può scegliere il tipo di finanziamento rateale, scegliendo sia l’anticipo, che può essere anche zero, sia la durata da 24 a 48 mesi, sia la presenza o meno di maxi rata finale.

Qualche esempio senza maxi rata: il finanziamento myDrivePass EQ con anticipo zero in 24 mesi prevede rate di 944,38 euro mensili (TAN 3,97%, TAEG 3,90%); aumentando il periodo a 48 mesi, la rata scende a 495,45 euro, ma gli interessi aumentano (TAN 4,49%, TAEG 4,40%), mentre con un anticipo di 3.000 euro la rata a 48 mesi scende ancora a 427,17 euro.

Con un finanziamento Balloon myDrivePass EQ, senza versare anticipo, la rata a 48 mesi è di 279,39 euro (TAN 4,49%, TAEG 4,40%), con maxi rata di 11.596,41 euro. Con molte altre combinazioni, sempre da concordare con la concessionaria.

Vantaggi

Sicuramente è utile avere a disposizione delle formule di finanziamento molto versatili, come le myDrivePass con o senza maxi rata, mutuate dalla galassia Mercedes. Si può versare anticipo, si può avere la maxi rata, si può decidere per una rata grande in tempi brevi, o una rata inferiore in tempi più dilatati.

Nel caso dell’esempio, con un modello elettrico, quindi con ecobonus e altri vantaggi di legge, e con una serie di optional interessanti compresi nel prezzo, eventualmente aumentabili accingendo dal listino.

Svantaggi

Difficile dal sito smart trovare un’offerta specifica: bisogna passare dal configuratore, ma, come dice la casa stessa, passare soprattutto dal concessionario, perché soltanto lì si troverà la combinazione migliore.

E in questo senso, si spiega il fatto di non aggiungere la messa in strada all’importo finale, ma solo un importo stimato. Attenzione al modello: la Pure ha di serie il caricatore batteria da 4,6 kW, ma il più efficiente caricatore da 22 kW ha un costo di oltre 1.000 euro.

In sintesi

Modello (esempio) smart EQ fortwo pure Promozione myDrivePass Scadenza configuratore web nel mese di gennaio 2021 Listino 25.769,80 euro + messa in strada (700 euro ca.) Listino scontato 21.769,80 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 48 rate da 495,45 euro TAN 4,49% TAEG 4,40% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Anticipo Anticipo zero Rate 24 rate da 944,38 euro TAN 3,97% TAEG 3,90% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Anticipo 3.000 euro Rate 48 rate da 427,17 euro TAN 4,49% TAEG 4,40% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Anticipo Anticipo zero Rate 48 rate da 279,39 euro TAN 4,49% TAEG 4,40% Maxi rata finale (VFG) 11.596,41 euro