Sono passati tantissimi anni dalla prima generazione Topolino del 1936 e dalla Nuova 500 del 1957, ma la piccola city car della Casa torinese non ha ancora finito di attirare su di sé l’attenzione di tutti. Quest’anno lo fa con l’uscita della versione completamente elettrica che si appresta a fare un ingresso sensazionale nel mercato competitivo delle city car a emissioni zero.

In realtà, però, non è la prima volta che viene lanciata una vettura di questo tipo, visto che già nel 2013 venne presentata una 500 in versione 100% elettrica, ma solo per gli USA.

La Fiat 500 elettrica è una vettura tutta nuova basata su una piattaforma studiata ad hoc per la sua realizzazione che andrà ad affiancare per tutto il tempo necessario la Fiat 500 di terza generazione, quella arrivata nel 2007 e restyling nel 2015, ancora termica, per poi sostituirla definitivamente.