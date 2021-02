Il 1° febbraio 2021 parte la lotteria degli scontrini ovvero, come descritta sul sito ufficiale dell'iniziativa,

Nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata.

Un sistema per favorire dunque i pagamenti elettronici, tracciabili e ben più sicuri durante la pandemia da coronavirus, ma che non varrà per tutti i tipi di acquisti. La lista infatti esclude tra le tipologie di esercenti i benzinai.

Il pieno non premia

Nelle FAQ del sito della Lotteria degli scontrini viene infatti riportato quanto segue

Per l’importo speso dal benzinaio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

Niente partecipazione alla lotteria dunque, né se si fa carburante serviti dall'operatore né in stazioni fai da te.

Assieme ai benzinai sono anche altri gli esercenti che, almeno nella fase iniziale, non permetteranno di partecipare alla lotteria e tra questi ci sono anche i parcheggi pubblici e gli autosili. Nelle FAQ non sono nominati, rientrando quindi nel novero degli esercizi che danno la possibilità di partecipare, officine, gommisti, carrozzieri e via dicendo.

Attenzione però: non valgono gli acquisti effettuati online.

Lotteria degli scontrini, come funziona

Per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna andare sul sito ufficiale e registrarsi nella sezione dedicata, inserendo il proprio codice fiscale. Una volta fatto il sistema genererà un codice univoco da portare sempre con sé e mostrare prima di ogni pagamento, effettuato unicamente con sistemi elettronici.