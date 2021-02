La gamma della Skoda Enyaq iV si allarga con l’aggiunta dell’allestimento Sportline. La versione sportiva del SUV 100% elettrico si contraddistingue per un nuovo assetto, una serie di dettagli esclusivi negli esterni e accorgimenti specifici per gli interni.

La Enyaq Sportline iV è sempre basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen ed è disponibile in tre livelli di potenza con un’autonomia massima di 520 km nel ciclo WLTP.

L’elettrica sportiva

L’allestimento Sportline si caratterizza per numerosi dettagli in nero lucido. Le finiture scure sono presenti su griglia, profilo dei finestrini, specchietti retrovisori e sui badge presenti sul portellone. Nuovi anche i cerchi in lega bruniti disponibili in misure da 20” e 21”.

Le protezioni laterali sono invece della stessa tinta della carrozzeria. Non mancano, inoltre, i loghi Sportline sui passaruota anteriori per identificare immediatamente l’allestimento.

L’impatto estetico della Skoda è diverso anche grazie all’assetto ribassato. Le sospensioni sportive specifiche hanno infatti permesso un assetto più basso di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore.

Nell’abitacolo (qui vi spieghiamo l'approccio di Skoda all'interior design), l'intervento riguarda i rivestimenti e i nuovi sedili sportivi neri con poggiatesta integrato. Nella plancia in pelle sintetica sono presenti le cuciture grigie a contrasto e finiture con effetto carbonio. Anche la corona del volante è rivestita in pelle e nella razza inferiore è riportato il badge “Sportline”. La pedaliera in alluminio eleva il senso di sportività complessivo degli interni.

Le potenze disponibili

L’allestimento Sportline è abbinabile alle tre varianti 60, 80 e 80x. La prima è in grado di produrre una potenza di 179 CV e una coppia di 310 Nm. In questa versione, la batteria ha una capacità di 62 kWh e consente di viaggiare per circa 400 km nel ciclo WLTP.

Nella Enyaq iV 80 troviamo una batteria da 82 kWh e una potenza di 204 CV. In questa variante l’autonomia sale a 520 km, sempre nel ciclo WLTP.

Infine, la 80x monta lo stesso pacco batterie della 80, ma è equipaggiata con due motori elettrici, uno per asse La 80x (attesa nei prossimi mesi) può sfruttare quindi un sistema di trazione integrale, una potenza di 265 CV e una coppia di 425 Nm. L’autonomia di questa variante si attesta intorno ai 500 km. Per tutte e tre le versioni la velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h.