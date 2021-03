"Non c'è bisogno di molti soldi per divertirsi" afferma convinto Bryce Ronsonet seduto accanto alla sua "Gonden Cedes", una vecchia Mercedes Classe S del 1982 che a tutto somiglia tranne che ad una delle berline più lussuose e comode del mondo.

Per la testa non gli è mai passata l'idea di restaurarla per mantenerla per anni; ha voluto comprarla per modificarla e partecipare alla Gambler 500, corsa in offroad il cui unico requisito è disporre di un veicolo economico con cui affrontare terreni impervi di qualsiasi tipo.

Quanto è costata?

Bryce ha comprato la macchina per 540 dollari, circa 447 euro al cambio attuale, e afferma di non aver speso più di 663 euro per fare tutte le modifiche che vedete nelle immagini. Il primo lavoro è stato tagliare la carrozzeria all'altezza dei passaruota per far entrare quattro pneumatici nuovi da 33 pollici, pagati 166 euro in tutto.

Le sospensioni e il motore, un cinque cilindri turbodiesel da 130 CV, non sono state toccate e sono ancora originali, con tutta la parte inferiore che ora è più protetta grazie all'installazione di una struttura tubolare. Facendo due conti, il prezzo finale è irrisorio: 1.110 euro. Ce ne siamo innamorati!