Noleggio a lungo termine, la piattaforma Swipcar arriva in Italia

Il settore del noleggio a lungo termine è in continua espansione e sempre più automobilisti stanno prendendo in considerazione questa formula vista l'incertezza del mercato. Stanno nascendo, per questo, tante aziende che vogliono farsi largo a suon di offerte competitive.

Una di queste è Swipcar, una piattaforma digitale accessibile via web - qui il sito ufficiale - o tramite applicazione per smartphone, che offre a privati, liberi professionisti e aziende una vasta scelta di auto a prezzi competitivi attraverso interessanti formule all inclusive.

Come funziona Swipcar

Accendendo al sito, l'elenco delle auto disponibili in ordine di prezzo è subito ben visibile. Per valutare l'offerta, è sufficiente scegliere il veicolo che si preferisce, selezionare il chilometraggio stimato annuo e il periodo di interesse che varia dai 3 ai 5 anni. Il costo del noleggio varia a seconda di questi parametri e l'anticipo non sempre è richiesto.

Il prezzo indicato comprende quasi tutto: l'assicurazione, la revisione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni, il cambio pneumatici, il bollo auto, il soccorso e l'assistenza stradale 24 ore su 24 sono incluse nella rata mensile. Il cliente deve solo pagare il carburante, benzina, gasolio o elettricità.

La consegna della maggior parte delle macchine avviene nell’arco di 4-5 settimane (a seconda della disponibilità e dei tempi di immatricolazione del veicolo) direttamente presso il domicilio

del cliente o, qualora non fosse possibile, presso la concessionaria più vicina. Alla scadenza del contratto di noleggio, il cliente potrà scegliere se restituire la macchina, se rinnovarlo scegliendo un'altra auto o se riscattare il veicolo utilizzato fino a quel momento.