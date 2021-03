Non possiamo dire che le novità siano mancate nei primi due mesi e mezzo del 2021, ma la bella stagione, come di consueto, ne porterà nelle concessionarie un altro bel po'. E tra molte ibride, qualche elettrica e alcune carrozzerie inedite, non mancano nemmeno modelli di impostazione classica e qualcuno anche ad alte prestazioni, giusto per non perdere l'abitudine fino a che si può.

In questo slideshow trovate, in ordine alfabetico per marca, tutti gli arrivi previsti nel periodo che va da oggi, 20 marzo, fino al 21 giugno, ultimo giorno di primavera. In molti casi si tratta di modelli di cui sono già stati diffusi i listini completi e di cui potete leggere le prime impressioni o addirittura test e analisi complete, promozioni e comparativi, nei rimandi agli articoli che trovate sotto ogni immagine. In altri casi, si tratta comunque di debutti imminenti o annunciati come tali.

Non solo lanci

Non è tutto ciò che vedremo, perché mentre queste quasi 40 auto si faranno spazio negli showroom, dovremmo assistere anche ad un bel po' di anteprime, con vari modelli di cui aspettiamo la presentazione o il reveal ufficiale tra cui la BMW M3 Touring e il restyling della Kia Ceed, solo per citarne un paio.

Ci sono gamme da completare, edizioni speciali da presentare e molti aggiornamenti in arrivo, quindi, mentre aspettiamo di recuperare la libertà perduta, tra una zona gialla e una rossa, saranno molte le novità che ci terranno compagnia in questo secondo quarto del 2021. Senza contare i molti annunci circa i modelli futuri che nasceranno da nuove piattaforme (anche elettriche) e nuove alleanze. Insomma, sarà una stagione decisamente ricca. Dunque, godetevi la carrellata facendo scorrere le fotografie in alto.