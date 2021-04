Ford sceglie lo splendido scenario del Foro Italico in Roma per i primi test drive nazionali della Mach-E, SUV elettrico che, di fatto, rappresenta l’esordio del brand americano nel mercato delle auto a batteria.

Dal 9 al 17 aprile, presso il Circolo del Tennis Foro Italico, sarà possibile seguire una sessione di formazione alla scoperta della tecnologia 100% elettrica di Ford e provare la Mach-E tra le strade della Capitale per provare, su asfalto, il carattere della prima Mustang elettrica della storia.

Come prenotarsi

Al fine di svolgere tutte le attività nella massima sicurezza, l’organizzazione richiede una compilazione del form online che potete trovare a questo link. Basterà inserire nome, cognome e un numero di telefono per poter essere richiamati in modo da bloccare uno slot orario.

Per chi invece preferisce parlare direttamente con un operatore, è possibile telefonare allo 06/69342384 oppure al numero verde 800.22.44.33. L’indirizzo del Circolo del Tennis Foro Italico è Via Dei Gladiatori, 31, Roma.

Il programma

Il roadshow organizzato da Ford per la presentazione italiana della Mach-E si snoda su un percorso fatto in tre step, della durata di poco superiore ad un’ora per turno. Nella prima fase, in un’area dedicata i partecipanti potranno apprendere le nozioni basilari sulla mobilità elettrica e sulla tecnologia che Ford ha sviluppato.

La seconda attività è il test drive vero e proprio, con gli istruttori della Ford Driving University a disposizione per illustrare le caratteristiche dell’auto e a fornire tutte le informazioni per effettuare un test drive completo e in sicurezza tra le strade del centro di Roma.

La terza fase e ultima fase, invece, prevede una piccola sessione di debrief e quindi di confronto con gli esperti di Ford coi quali sarà possibile confrontarsi e porre altre domande.