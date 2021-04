La Tesla Model S è un'auto impressionante per diversi motivi: è veloce, tecnologica e, nel design, si distingue dalla massa. In molti però affermano che non sia abbastanza lussuosa e che attiri abbastanza l'attenzione anche perché, essendo elettrica, non fa rumore. Queste persone saranno contente perché un'azienda di nome Caviar ha deciso di prendere una Model S e riadattarla completamente secondo queste specifiche.

Si chiama Caviar Model Excellence 24K ed è una Tesla che, sicuramente, fa girare più teste rispetto alle Model S che siamo abituati a vedere sulle nostre strade, più o meno il tipo di Tesla che ti aspetteresti di vedere parcheggiata a Beverly Hills. Per chi non la conoscesse, Caviar è un'azienda che, di solito, modifica le auto su cui mette mano con personalizzazioni di tutti i tipi, abbinandole anche ad oggetti ordinari come telefoni cellulari, scarpe o anche Playstation.

Oro a volontà

La Excellence 24K è una Model S nera con tutti i dettagli - che, in teoria, sarebbero cromati - placcati in oro 999 a 24 carati utilizzando una lavorazione a doppia elettroplaccatura. A subire questo trattamento sono state la griglia, le minigonne laterali, i cerchi, gli specchietti laterali, parte dei paraurti anteriore e posteriore e alcuni dettagli interni.

Si basa sulla potentissima versione Plaid

Caviar ha in programma di produrre 99 esemplari di questa particolare Tesla placcata in oro, ciascuno dei quali in vendita al prezzo di 299.999 dollari, circa 248 mila euro al cambio attuale.

La Model Excellence 24K si basato sulla Model S Plaid (e, forse, anche sulla più potente Plaid +), per cui l'azienda dovrà attendere il lancio sul mercato di questa versione prima di poterne vendere una. Attualmente, in Italia la Model S Plaid è configurabile con un prezzo a partire da 119.990 euro, la Plaid + da 150.990.