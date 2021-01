Con gli aggiornamenti MY2021 la Tesla Model X guadagna l'incredibile versione a tre motori elettrici Plaid che diventa di diritto il SUV più potente e scattante al mondo, con un prezzo di 120.970 euro.

I suoi 1.020 CV complessivi, la velocità massima di 262 km/h e soprattutto il tempo di 2,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h relegano le velocissime Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio al ruolo di "inseguitrici".

Anche lei col volante a "cloche"

L'inedita Tesla Model X Plaid è già configurabile e ordinabile anche in Italia e le prime consegne sono stimate per settembre 2021. L'autonomia di questo "mostro" elettrico è di 547 km e nella dotazione di serie c'è anche il sistema torque vectoring che gestisce la trazione su ogni singola ruota.

Altrettanto impressionante è l'aggiornamento degli interni (come la Model S), dove per la prima volta compare la cloche tagliata in alto in stile aeronautico al posto del classico volante. Al di là dei dubbi sulla regolarità di questa soluzione su tutti i mercati, resta il fatto che lo strano volante perde anche delle levette delle frecce e del cambio sul piantone, sostituite da sistemi automatici e "intelligenti". Del tutto nuovo è pure il maxi schermo in plancia da 17" orizzontale, oltre a quello più piccolo per l'infotainment dei passeggeri posteriori.

Fotogallery: Tesla Model X 2021

16 Foto

La Long Range costa 107.970 euro

Tra le altre modifiche apportate alla Tesla Model X 2021 passano un po' in secondo piano gli aggiornamenti di stile minori, quelli che riguardano spoiler e paraurti anteriore, estrattore di coda e cerchi da 21" o 22" di nuovo disegno.

Di serie la configurazione interna è a 5 posti, ma con una spesa aggiuntiva di 7.000 euro si possono avere i 6 posti (3.600 euro per la 7 posti). Le stesse modifiche di stile sono previste anche per la bimotore Tesla Model X Long Range che tocca i 580 km di autonomia, i 250 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. In questo caso il prezzo è di 107.970 euro.