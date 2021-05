Lego ha svelato ufficialmente la gamma Speed Champions per il 2021 composta da un mix di hypercar e fuoristrada. I pezzi forti della collezione sono la Koenigsegg Jesko e la Ford Bronco R che ha preso parte alla Baja 1000, una delle corse nel deserto più estreme al mondo. Non mancano comunque anche dragster e supercar del presente e del passato per accontentare tutti gli appassionati di Lego.

Al momento vi parliamo dei set in vendita negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La commercializzazione in Italia dovrebbe avvenire nei prossimi mesi con qualche adeguamento di prezzo.

Koenigsegg Jesko

Il set è composto da 280 pezzi e riproduce la forma dell’hypercar svedese nei minimi dettagli. In dotazione viene fornito anche un set di cerchi in lega alternativo. Il prezzo per gli Stati Uniti è di 27,84 dollari (23,20 euro al cambio attuale).

Toyota GR Supra

La supercar giapponese si monta in 299 pezzi. Lego la presenta in una brillante colorazione gialla e con tanto di tetto rimuovibile. Come per la Jesko, il prezzo è di 27,84 dollari (23,20 euro al cambio attuale).

McLaren Elva

L’esclusiva roaster inglese (prodotta nella realtà in 399 esemplari) è composta da 263 pezzi. Come nella vita reale, l’Elva si contraddistingue per forme anticonvenzionali e per l’assenza del tetto. Anche in questo caso il prezzo è di 27,84 dollari (23,20 euro al cambio attuale).

Chevrolet Corvette C8-R e Chevrolet Corvette 1968

Passato e presente s’incontrano in questo set per gli appassionati di auto americane. Di fatto, il set mostra l’evoluzione della Corvette, da supercar con motore in posizione anteriore ad auto da corsa con propulsore montato centralmente. In totale, la confezione comprende 512 pezzi e un prezzo di 55,65 dollari (46,30 euro al cambio attuale).

SRT Top Fuel Dragster e Dodge Challenger 1970

La “combo” Dodge è composta da un dragster per gare d’accelerazione e dalla mitica Dodge Challenger T/A, una delle muscle car più iconiche degli anni ’70. Complessivamente stiamo parlando di 627 pezzi con un alto livello di dettaglio e un prezzo di 83,47 dollari (69,50 euro al cambio attuale).

Ford GT Heritage Edition e Ford Bronco R

La Ford GT è rappresentata col pacchetto Heritage Edition che si rifà alla livrea della GT40 che prese parte alla 24 Ore di Le Mans alla fine degli anni ’60. La Bronco R, invece, è la versione più estrema della fuoristrada americana ed ha pure il tetto rimuovibile. Questo set si compone di 660 pezzi e costa 70 dollari (58,30 euro al cambio attuale).