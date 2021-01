Se siete appassionati Porsche e volete espandere la vostra collezione di modellini Lego con due nuove aggiunte senza spendere una fortuna... questo è il momento giusto.

Lego ha appena rilasciato un set altamente nostalgico che può effettivamente far risparmiare perché, comprando una scatola, con i pezzi all'interno può essere costruita sia la 911 Turbo che la 911 Targa degli anni '70/'80. L'unico inconveniente? A meno che non compriate due set, le auto non potranno mai condividere insieme lo stesso scaffale.

1.458 pezzi per ogni minimo particolare

Nella scatola ci sono 1.458 pezzi per riprodurre nei minimi particolari la carrozzeria e gli interni delle due sportive vintage, compresi i piccoli sedili posteriori e quelli anteriori reclinabili, lo sterzo che si gira e cambio e freno a mano mobili.

Lo spoiler posteriore della Turbo e l'esclusivo tetto della Targa sono stati riprodotti fedelmente e la silhouette retrò sembra straordinariamente riuscita nonostante tutta la figura sia formata da squadrati mattoncini.

Prezzo e data di lancio

Per celebrare il lancio del nuovo set Lego, i primi fan che lo acquisteranno riceveranno in regalo un "pacchetto del proprietario" Lego Porsche in edizione limitata. Il pacchetto contiene un certificato di proprietà, un portacarte ufficiale Lego Porsche ed un set di quattro stampe artistiche uniche ispirate a pubblicità contemporanee della Porsche 911, presentate in un elegante raccoglitore da collezione.

Questo regalo da collezione è disponibile in un numero limitato, per gli ordini effettuati attraverso il programma di fedeltà Lego VIP. I membri del programma fedeltà gratuito LEGO VIP potranno acquistare il set LEGO Porsche 911 Turbo e Targa dal 16 febbraio su lego.com. Dal 1° marzo, il set sarà disponibile a tutti sia sul sito che presso i Lego store. Non si conoscono i prezzi.