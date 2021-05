Il rombo della Lamborghini Essenza SCV12 arriva sullo smartphone. L’hypercar da pista della Casa di Sant’Agata debutterà dal 13 maggio sul Asphalt 9: Legends, il videogioco per dispositivi mobili scaricabile gratuitamente. L’Essenza sarà così guidabile da tutti i giocatori sulle strade e i circuiti più famosi.

Al volante dell’hypercar

Recentemente Asphalt ha superato il miliardo di download di tutto il mondo e si andrà così ad arricchire della SCV12, un modello prodotto in edizione limitata di 40 esemplari. Da notare come nel videogioco siano già disponibili anche altri modelli del Toro come Asterion, Huracan Evo Super Trofeo, Gallardo LP560-4, Murcielago LP-640 Roadster, Centenario, Veneno, Egoista, Aventador e Huracan Evo Spyder.

Nello specifico, i gamers potranno selezionare l’Essenza scegliendo tra 8 colorazioni disponibili e sfidarsi nella “Lamborghini Essenza SCV12 Challenge”, da disputarsi in un girone di tre qualifiche aperte: la prima dal 13 al 16 maggio, la seconda dal 10 al 13 giugno e la terza dall’1 al 4 luglio.

I migliori 100 classificati parteciperanno alle qualifiche chiuse che si terranno dal 5 all’8 agosto. A loro volta, i migliori 8 si affronteranno nella finale prevista per il 18 settembre.

Il V12 più potente di sempre

Progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Centro Stile Lamborghini, l’hypercar è stata presentata nel 2020 ed è destinata all’esclusivo utilizzo in pista. Il motore aspirato a 12 cilindri è il più potente mai sviluppato dalla Casa ed eroga oltre 830 CV.

Dopo l’esordio della Huracan STO in Rocket League, ecco quindi un’altra Lamborghini in un videogame: “Il gaming ci consente di far conoscere le nostre vetture al grande pubblico e alle nuove generazioni”, ha commentato Giorgio Sanna, direttore della divisione Motorsport di Lamborghini.

Asphalt 9: Legends è disponibile gratuitamente per smartphone Android su Play Store e per iPhone su App Store.