La Opel Corsa-e diventa un’auto da rally con livrea unica nel suo genere. La Casa tedesca ha realizzato un kit speciale in collaborazione con la divisione Motorsport e il partner SIGnal-Design.

Il Rally Design Kit è disponibile per la Opel elettrica al prezzo di 890 euro (IVA esclusa) e promette di dare un look ancora più originale alla compatta tedesca.

Pronta per un rally

Il design del kit è ispirato alla Corsa-e che parteciperà all’ADAC Opel e-Rally Cup, il primo campionato di rally elettrico che partirà dall’8 agosto. La livrea è caratterizzata da tetto e cofano di colore nero ed inserti e scritte gialle per un impatto visivo decisamente originale.

“Col Rally Design Kit, clienti e appassionati adesso possono trasformare la loro Opel Corsa-e di serie in una replica della nostra vettura da rally”, ha dichiarato Jörg Schrott, Direttore Opel Motorsport.

Per l’applicazione del Rally Design Kit, Opel suggerisce di rivolgersi ad un personale esperto ed evitare così il rischio di creare delle "bolle" sulla carrozzeria. Ci si può rivolgere ad un’azienda specializzata o agli specialisti stessi di SIGnal Design al costo di 1.320 euro.

Un’elettrica scattante

Esattamente come la vettura da rally, anche la Opel Corsa-e è alimentata da un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia. L’erogazione della potenza è piuttosto briosa con un’accelerazione 0-50 km/h in meno di 3 secondi e uno 0-100 km/h coperto in 8,1 secondi.

La batteria da 50 kWh permette di avere un’autonomia di 337 km nel ciclo di omologazione WLTP. Il kit è abbinabile esclusivamente alle Corsa-e di colore bianco e con allestimento GS-Line e si può ordinare sul sito ufficiale di SIGnal Design, con uno sconto in caso di un ordine di almeno dieci kit.